Hentai, lo más buscado en 2021

PornHub ha publicado su informe anual “Year in Review”. En él se presentan estadísticas sobre el número de visitantes, los tiempos de streaming y las categorías más buscadas registradas este año. Según este, “hentai” es uno de los términos más buscados en PornHub en todo el mundo, incluso en sitios como YesPornPlease. “hentai”se ha colocado entre los 5 términos más buscados en este país. Esta tendencia ya se ha puesto de manifiesto en los últimos años. El porno hentai es ahora el término de sitio XXX más buscado en todo el mundo, ocupando el primer puesto en Estados Unidos y el tercero en el Reino Unido. La palabra describe materiales de anime y manga para adultos, de los cuales cientos de miles están alojados en la plataforma.

Una explicación de este fenómeno parece provenir del psicólogo Dr. Having Laurie Betito: “Los dibujos animados son más imaginativos que el porno normal. Ofrecen más estimulación visual en movimientos, ángulos, colores y expresiones faciales. Como no son reales, pueden ir más lejos y están menos limitados. El porno hentai también suele tener un argumento más largo. La gente parece sentirse cada vez más atraída por el contexto”. Pero no todo es fantasía, ya que resulta que muchos usuarios también tienen un lado romántico. Las búsquedas que contienen “romance” y “romántico” se duplicaron con creces, mientras que “apasionado” experimentó un aumento del 139%.

IMPORTANTE DEMANDA EN EL ESTE

Como en años anteriores, el hentai tiene una gran demanda, especialmente en la parte oriental del mundo. Entre ellos se encuentran países como China, Rusia y Ucrania. Pero las obras eróticas animadas siguen siendo frecuentes en países sudamericanos como Perú, Chile, Uruguay y Ecuador. También se observa un patrón en lo que respecta al género. Porque la categoría “hentai” es muy popular tanto entre las mujeres como entre los hombres. El hentai recibe más consultas en Estados Unidos que la NFL durante la mitad de la temporada. Estados Unidos superó el tráfico del sitio para adultos en 2021, mientras que faltaron algunas apariciones regulares en el top ten, ya que el sitio estaba prohibido en esos países.

El informe de Pornhub señala que las personas que pasaron por su sitio fueron en un 67% hombres. El crítico de medios japonés Kimi Rito se adentra en la historia del mundo erótico del manga, un género conocido en todo el mundo simplemente como hentai. Rito explora el contenido desde varias perspectivas, doublelist y abarca desde la escena del cómic indie (dōjinshi) hasta cómo el simbolismo hentai se ha extendido más allá de Japón y su industria del cómic.

Rito, un habitual entre los críticos de manga japoneses, es más conocido por sus investigaciones sobre la difusión del simbolismo erótico en la ciencia ficción y el cómic. Sus obras autopublicadas EroManga y SF ganaron el 24º Premio Ankoku Seiun en el Festival de Ciencia Ficción de Japón de 2014. Además, Rito, miembro de la Sociedad de Investigación de Cómics y Dibujos Animados de Japón, ha sido invitado con frecuencia a eventos de anime en Norteamérica, como la AnimeExpo.

EL MANGA Y LA SEXUALIDAD

Con la difusión de la cultura popular japonesa, el término se ha convertido en una palabra de moda en Japón y en todo el mundo, criticando el manga y la sexualidad. Durante la “locura lolicon” del manga para adultos a principios de la década de 1980, la floreciente cultura otaku adoptó el término para describir a los personajes shoujo (chica guapa). Más tarde, el término se limitó a los personajes más jóvenes, mientras que los diseños shoujo se hicieron más diversos. Asociado a las imágenes poco realistas y estilizadas del manga, el anime y los videojuegos, el lolicon en la cultura otaku (fanática del manga/anime) está diseñado para ser lo opuesto al deseo de una representación realista de la chica o de la propia chica real.

En cambio, el concepto de moe es un sentimiento de afecto y amor por el personaje de ficción (normalmente personajes simpáticos en el manga y el anime). Desde su trabajo en cómics underground como Zap y Weirdo hasta su importancia cultural, R. Crumb es uno de los dibujantes más famosos de la historia del medio. Muchas de las primeras obras de lolicon combinaban pieles y bokep; Kaoru Nagayama señala el primer estreno animado de Daicon III en la Convención de Ciencia Ficción de Japón de 1981 como ejemplo de la conexión entre ciencia ficción y lolicon en la emergente cultura otaku de la época.

Sin embargo, los críticos culturales que reaccionan ante el lolicon suelen señalar que es diferente a sentirse atraído por chicas reales. Si bien el manga es ahora bien conocido en el panorama editorial mundial, el éxito mediático internacional tiene sus raíces en el ámbito del eros. Es a la vez un himno a personajes de cómic queridos y atemporales y una crítica feroz a la subcultura del cómic de entonces.

UN GUSTO ADQUIRIDO ATEMPORAL

Los estudios también demuestran que los espectadores de la generación Z suelen ver vídeos lésbicos y hentai. Los millennials entran en la categoría “MILF”. A la generación X le gusta introducir palabras clave, como “bokep“, “interracial” o “dibujos animados”, en sus motores de búsqueda. El estudio sobre pornografía de Pornhub descubrió que el hentai es dos veces más frecuente entre los millennials y la Generación Z que entre la Generación X y los grupos más antiguos.

El boom de la popularidad del anime comenzó en la década de 2000, y este es el momento perfecto para sumergirse en este mundo. Dado que el porno con tentáculos se originó en el mundo del shunga, no es de extrañar que el mundo del hentai haya generado tantos géneros diferentes de porno. Uno de los géneros prohibidos del hentai también empezó a sortear la censura. En la década de los 70, creció la popularidad del manga, que posteriormente fue animado.